В Южно-Сахалинске завершается ярмарочный сезон
Ярмарочный сезон завершается в Южно-Сахалинске. Последняя в нынешнем году тематическая уличная торговля, организованная южнее Дома торговли, состоится 27 октября с 10.00 до 18.00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Новая ярмарочная площадка функционирует в областном центре с июня. По субботам ярмарка - тематическая. На ней представлен широкий ассортимент товаров местных производителей и специальные ценовые предложения. Также на территории работает выставка деревянного домостроения, где можно посмотреть, а впоследствии и приобрести дом для дачного участка или под индивидуальное жилье.
В предстоящую субботу с 11.00 до 12.00 посетители ярмарочной площадки южнее Дома торговли смогут продегустировать медовую и хлебобулочную продукцию, а также кондитерские изделия. Праздничный концерт представят коллективы центра народной культуры «Радуга».
Всего с начала 2018 года проведено 255 ярмарок. В настоящее время на территории Южно-Сахалинска и его пригородов функционируют 11 ярмарок, на которых организовано 671 торговое место:
- 8 постоянно действующих ярмарок на 356 торговых мест, в том числе 138 - для садоводов-огородников;
- 3 муниципальные ярмарки на 305 торговых мест, в том числе 175 - для садоводов-огородников (круглогодичная по пятницам и субботам за магазином «Техник» на 95 торговых мест, ежедневная южнее Дома торговли на 150 торговых мест и на пл. Ленина на 60 торговых мест).
Участниками ярмарок являются более 100 хозяйствующих субъектов, а именно: сельхозтоваропроизводители, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса, а также более 70 садоводов-огородников.
Ярмарочная площадка за магазином «Техник» продолжит свою работу по пятницам и субботам до 29 декабря. А в 2019 году она вновь откроет свои двери посетителям 18 января.
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