В Холмске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «ПДД с малых лет»
Для воспитанников одного из детских садов Холмска было организовано и проведено практическое занятие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.
В начале занятия, инспектор по пропаганде вместе с воспитанниками поговорили о значении светофора, разобрали, какие бывают виды пешеходных переходов. На мобильном автогородке дети попробовали себя в разных ролях – водителя и пешехода. Воспитанники изучали правила перехода через нерегулируемый пешеходный переход, принимали участие в решении ситуационных задач, смоделированных инспектором ГИБДД. Все дети показали хорошие знания правил дорожного движения. После практического занятия, воспитанники играли в познавательные и спортивные игры, показывали свои знания в умении определять автомобили специального назначения. В завершение, всем воспитанниками вручили световозвращающие значки, инспектор ГИБДД разъяснила, что световозвращающий значок это не украшение и не игровой предмет, а средство безопасности для пешеходов, которое необходимо крепить на верхнюю одежду.
Подобные мероприятия проходят систематически и способствуют формированию у детей правил поведения в дорожной обстановке, помогают предостеречь от опасных ситуаций на дорогах.
Госавтоинспекция считает своей задачей при проведении подобных мероприятий продолжать формировать чувство ответственности за свою жизнь у детей среднего дошкольного возраста.
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