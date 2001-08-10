Публичные слушания о соблюдении трудового законодательства прошли на Сахалине

На мероприятии, участие в котором принял заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости РФ Михаил Иванков, обсуждалась актуальная информация об изменениях в пенсионной системе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко, открывая публичное обсуждение, отметил важность взаимодействия органов власти всех уровней, социальных партнеров, работодателей и профсоюзов в вопросе создания в регионе благоприятной среды для труда.

- Наша задача – благополучие граждан. И безопасный, здоровый труд – важная составляющая, поскольку практически половину своей жизни мы проводим на работе. Когда у людей отсутствует правовая защита или полноценная система охраны труда, падает производительность. В результате потери несут не только работодатели, но и государство в целом, - сказал Владимир Сидоренко.

Как сообщил Михаил Иванков, после внесения изменений в пенсионное законодательство, тема соблюдения прав трудящихся стала особенно актуальной. Он еще раз напомнил сахалинским работодателям об уголовной ответственности в случае отказа в трудоустройстве или увольнении сотрудника исключительно из-за его пожилого возраста.

- При этом я уверен, что применение этой статьи Уголовного кодекса в островном регионе на практике не будет массовым, - отметил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости РФ. Он привел данные о работе всероссийских горячих телефонных линий, которые заработали по всей стране в связи с изменениями в пенсионном законодательстве. За последние несколько месяцев было принято 1300 обращений, которые касались преимущественно нарушения трудовых прав. На Дальний Восток пришлось всего 23 звонка. От Сахалинской области не поступило ни одного.

Михаил Иванков сообщил, что Роструд планирует внедрить интерактивный сервис, предназначенный для работников и работодателей с целью недопущения нарушения прав граждан предпенсионного возраста.