В Южно-Сахалинске расширяется перечень объектов, которые украсит подсветка

Новые решения по украшению светом городских общественных пространств готовы к реализации в Южно-Сахалинске. К тому, чтобы сделать яркими грядущие долгие зимние вечера, готовятся, прежде всего, в самом популярном (за 2 последних месяца - сентябрь и неполный октябрь - его уже посетили более 303 тысяч человек) учреждении островной столицы - городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказал его руководитель Виктор Калюжный, еще с прошлого года в этом направлении ведется большая работа, которую положительно оценили тысячи горожан и гостей областного центра. Десятки световых конструкций (гирлянды, консоли, всевозможные арт-объекты и т. п.) украсили центральные аллеи и места массовых гуляний. Зимой особой популярностью у детей и взрослых пользовались оформленные в стиле любимых всеми произведений зоны парка.

- Это были Кот ученый из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила», а также персонажи «Лебединого озера». Мы решили и дальше продолжать театрально-сказочную тему - наряду с уже имеющимися планируем приобрести и новые арт-объекты. Парк большой, места для воплощения всех намеченных планов по его праздничному декору хватит. Кроме того, изменим подход к оформлению нашего досугового центра «Теремок»: в этом году там был проведен косметический ремонт фасада и поэтому решено сделать полностью новое освещение именно в сказочном стиле, - рассказывает Виктор Калюжный.

Впрочем, всех секретов будущего преображения паркового пространства директор учреждения не раскрывает, но отмечает, что в плане использования подсветки специалисты парка работают с ведущими компаниями Москвы и Санкт-Петербурга.

Практика украшения зданий светом активно используется и в социальной сфере города. Так, начиная с прошлого года архитектурно-художественная подсветка появилась на 5 детских садах (№ 3, 32, 33, 43, 46), 8 школах (№ 6, 7, 11, 13, 16, 26, лицей № 2, гимназия № 1), Дворце детского (юношеского) творчества и городском бассейне. По сообщению департамента образования, в 2018 году разработана проектная документация на архитектурно-художественную подсветку еще 3 учреждений (школ № 32, 14 и гимназии № 2). Данные проекты будут реализованы уже в 2019 году.

- За этот год мы получили множество положительных отзывов от педагогов, родителей и детей, которым нравится подсветка. Это ярко, красиво и функционально. Освещается здание, следовательно, залита светом территория. А это в первую очередь безопасность наших детей. И к тому же сразу возникает ощущение тепла и внутреннего комфорта, что в наших условиях, когда больше полугода холодно и серо, очень важно. И мы намерены продолжать подсвечивать наши школы, гимназии, детские сады и учреждения дополнительного образования, - подчеркнул заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Сергей Луковой.

Он также добавил, что за все время эксплуатации световых элементов ни разу не возникало серьезных поломок. Если и выходили из строя некоторые лампочки, то это были единичные случаи и замена элементов осуществлялась оперативно в рамках гарантийного обслуживания, которое, по словам Сергея Лукового, составляет 5 лет с момента монтажа световых конструкций.