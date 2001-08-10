Долинский хлебокомбинат получил поддержку регионального правительства

Содействие хлебопекарным и другим островным предприятиям оказывается в рамках государственной программы, направленной на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Одним из получателей субсидии из регионального бюджета в этом году стал Долинский хлебокомбинат, который на днях отметил 70-летний юбилей.

Предприятие начало свою деятельность с выпуска всего двух видов продукции. Сегодня оно входит в тройку крупнейших производителей хлебобулочных изделий региона. Здесь выпускают более 60 наименований хлеба, печенья, пряников и других кондитерских изделий. В этом году продукция комбината получила высокие оценки от Роскачества - батон нарезной был отмечен знаком «Товар повышенного качества». Это единственное на Дальнем Востоке хлебобулочное изделие, которое удостоилось столь высокой оценки.

Сегодня на предприятии трудятся около 100 сотрудников, сложились хлебопекарные династии. В честь юбилея заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов наградил старейших работников почетными грамотами.

За одни сутки на предприятии производят 6–7 тонн хлебобулочной продукции. Комбинат обеспечивает ей не только Долинский городской округ, но и весь юг Сахалина, а также некоторые северные районы.

- Долинский комбинат выпускает продукцию с узнаваемым вкусом по высоким стандартам. На предприятии бережно хранят традиционные технологии и внедряют современные, используют только высококачественное сырье, - отметила министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко.

Особое внимание уделяется обновлению и модернизации оборудования. В этом году на техническое переоснащение хлебокомбината было направлено более 20 миллионов рублей, часть инвестиционных затрат предприятию субсидировало правительство Сахалинской области.

В 2018 году финансовую поддержку от государства получили еще 27 сахалинских предприятий, включая хлебопекарные: ИП Семенова, ООО «Торговый дом «Фантазия», АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат». Предприниматели возместили часть затрат на покупку специализированного транспорта и технологического оборудования.

Так, Южно-Сахалинский хлебокомбинат приобрел линию для выработки хлебов опарным способом и выпуска заварных сортов хлеба. Для ее установки проведена реконструкция производственных помещений, в настоящее время ведется монтаж оборудования. Одно из старейших предприятий региональной пищевой промышленности планирует расширить ассортимент за счет заварных видов, а также хлеба, обогащенного полезными для здоровья микронутриентами.

Поддержка предприятий, выпускающих продукты питания, является одним из приоритетов в работе регионального правительства. Это позволяет обеспечить продовольственную безопасность области, насытить рынок свежей продукцией местного производства по доступным ценам.