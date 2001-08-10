Новый проект по программе развития инициативного бюджетирования будет реализован на Сахалине и Курилах
Согласно ему, собственные идеи по благоустройству общественных территорий, на которые будут направляться средства бюджета, смогут заявить граждане с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
- Мы хотим предоставить этим группам доступ в существующий проект инициативного бюджетирования – это позволит нам максимально учитывать интересы всех членов общества, - сообщила на заседании Правительства Сахалинской области министр финансов Анна Харченко.
Проект «Инициативное бюджетирование» стал эффективной площадкой для сотрудничества жителей и власти по вопросам благоустройства. Его назначение заключается в том, что граждане сами выбирают проекты, на которые будут направляться средства бюджета. В основном это благоустройство дворов и скверов, оборудование спортивных и детских площадок, установка уличного освещения.
Сахалинская область подключилась к проекту в 2017 году. Работа велась по двум направлениям: «Поддержка местных инициатив» и «Молодежный бюджет». В текущем году в Сахалинской области в рамках инициативного бюджетирования реализуется 171 проект. Из них 125 - по молодежному бюджету, 46 - по направлению поддержки местных инициатив.
В 2019-2021 годы работа по программе развития инициативного бюджетирования будет продолжена по трем основным направлениям: «Поддержка местных инициатив», «Молодежный бюджет» и в рамках нового проекта «Развитие территорий». На эти цели в областном бюджете на следующий год предусмотрено 1,1 миллиарда рублей, в 2020 и 2021 - 1,8 и 1,5 миллиарда рублей соответственно.
Проекты, реализуемые в островном регионе в рамках развития инициативного бюджетирования, вызвали большой интерес у международного сообщества и рассматривались как наиболее успешный международный опыт в области участия общественности в бюджетной политике и процессе.
Так, на международном семинаре в Португалии, участие в котором принимали представители 31 страны, сахалинскими проектами заинтересовались Хорватия, Швеция, Аргентина, получены приглашения к сотрудничеству от Мексики и Египта, стран постсоветского пространства.
- Успех и востребованность проектов юных сахалинцев подтолкнули нас к идеи о модернизации и улучшению «Молодежного бюджета». Мы изменили подход к выдвижению проектов и голосованию. Теперь в голосовании будут участвовать не ограниченное число ребят из молодежного совета, а все старшеклассники школы. Мы хотим развеять устоявшееся мнение о том, что дети – наше будущее. Мы убеждены, что дети - это наше настоящее. И мы, взрослые, должны уже сегодня предоставить ребятам возможность сделать свой важный выбор, - отметила министр финансов Сахалинской области.
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