На Сахалине наградили победителей «Абилимпикса»

Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с особенностями здоровья прошел на территории островного региона в третий раз. По его итогам 11 победителей вошли в сборную Сахалинской области и отправятся на всероссийский чемпионат, который пройдет в Москве с 20 по 23 ноября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Теплая атмосфера, концертная программа, воспоминания о прошедших конкурсных днях, подаривших участникам не только соперничество, но и крепкую дружбу - все это превратило сегодняшнюю церемонию награждения в праздник, на котором не было проигравших.

О популярности «Абилимпикса» говорят цифры: если в первом сахалинском чемпионате, который проходил в 2016 году, участие приняли 47 человек и было заявлено всего 6 компетенций, то в этом году в конкурсе профессионального мастерства соревновались более 80 студентов и школьников, а количество компетенций возросло до 14. Впервые появились такие направления, как «Робототехника», «Бисероплетение», «Вязание спицами».

Александр Булыгин из Тымовского участвовал в региональном этапе чемпионата второй раз. Он показывал мастерство в компетенции «Портной». Конкурсанты должны были за определенное время сшить блузку.

- Чемпионат дал мне хорошую возможность показать свои умения, доказать, что я на многое способен, могу учиться и достигать высот, доходить до финала. В этом году у меня немного не хватило терпения и сил чтобы стать победителем, но я не расстраиваюсь, все еще впереди, - поделился впечатлениями о соревнованиях Александр Булыгин.

Программа «Абилимпикса» в этом году кроме конкурсов включала три презентационных мастер-класса. Ребята могли посетить занятия по «Гончарному делу», «Lego-конструированию» и «АR-дополненной реальности». К тому же, на всех одиннадцати площадках, где проходили состязания, специалисты помогали определиться студентам и школьникам с выбором профессии, давали советы, где ее можно получить и что для этого необходимо.

Каждого конкурсанта, выходящего сегодня на сцену, зрители встречали бурными аплодисментами - за стремление к победе, силу воли и профессионализм. Все участники чемпионата получили сертификаты, победители - почетные дипломы и медали. Награды вручил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев.

- Качество работ, сделанных вами, вызывает чувство глубокого уважения. Желаю не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше к новым целям. А мы будем поддерживать вас в этом, - обратился ко всем участникам чемпионата профессионального мастерства для людей с особенностями здоровья заместитель председателя регионального правительства.