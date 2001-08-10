Сахалинэнерго реконструирует системообразующую подстанцию на Сахалине
Сахалинэнерго модернизирует подстанцию «Холмская» напряжением 220 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей районного центра – города Холмска – и населенных пунктов Холмского района.
Данная подстанция была построена в 1967 году. За годы работы она неоднократно подвергалась ветровым нагрузкам и агрессивным солевым наносам со стороны моря. К настоящему времени, несмотря на проводимые ремонты, открытые металлические конструкции сильно подверглись коррозии, а оборудование физически и морально устарело, не отвечает изменившимся климатическим условиям и новым требованиям сейсмостойкости.
Реконструкция подстанции пройдет в несколько этапов. В этом году планируется заменить комплектное распределительное устройство (КРУН) напряжением 10 кВ в составе 15 ячеек с 13 выключателями.
Оборудование будет оснащено современными средствами автоматики защит и телемеханики. Это позволит повысить качество управления энергообъекта, обеспечить непрерывный качественный контроль над важными параметрами работы в режиме реального времени, сократить время для восстановления электроснабжения во время аварийных отключений.
Работы на подстанции проходят без ограничений в электроснабжении потребителей. Нагрузка переведена на резервные схемы электроснабжения.
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