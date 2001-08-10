Тымовские школьники познакомились с профессией судебного пристава

Судебные приставы провели экскурсию для учеников средней школы №1 пгт. Тымовское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов России по сахалинской области.

Накануне профессионального праздника сотрудники отдела судебных приставов по Тымовскому району пригласили учеников 7-го класса МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 1 пгт. Тымовское» и рассказали им о деятельности судебных приставов. Для детей выступили начальник отдела — старший судебный пристав Лосева Жанна, ее заместитель Мананникова Елена, судебный пристав-исполнитель Павлова Надежда и судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Дятлов Олег

В ходе экскурсии учащиеся узнали об исторических корнях Федеральной службы судебных приставов, в частности о том, что именно император Александр II, начав в 1864 году судебную реформу, создал институт приставов в России, и соответственно о том, почему День судебного пристава отмечается 1 ноября.

Детей просветили о полномочиях, которыми наделена Служба в настоящее время, каковы ее основные задачи и функции сегодня. Школьникам наглядно была представлена ежедневная работа служителя закона и продемонстрированы спецсредства, состоящие на вооружении ФССП России. В ходе проведения мероприятия, учащиеся могли примерить на себя средства индивидуальной защиты – бронежилет и каску. Рассказали юным тымовчанинам и о современных технологиях, применяемых в Службе, например, о сервисе «Банк данных исполнительных производств».

По итогам беседы ребята узнали о том, что работа в ФССП России очень не проста, но в то же время очень интересна и важна, а также узнали о том, какое об образование необходимо получить для поступления на службу в ФССП России.

УФССП России по Сахалинской области регулярно участвует в различных мероприятиях, направленных на привлечение интереса к профессии судебного пристава среди молодого поколения сахалинцев.