В гимназии №3 Южно-Сахалинска состоялся второй этап проекта «Марафон школьных сеансов»

Сеанс одновременной игры здесь провели сильнейшие островные шахматисты школьного возраста Георгий Егоров и Артем Хуснулгатин.

- Ребятам предстояло сразиться на 21-й доске. Но из-за большого количества желающих организаторы предоставили возможность сыграть еще одному участнику (Александру Ли) на шахматах ручной работы. Причем, ранее на этих шахматах никто не играл! За доски сели сначала школьники, но рвались в бой и их родители. К тому же, дети уговаривали сыграть своих педагогов. В виде исключения организаторы решили предоставить эту возможность, и количество участников значительно увеличилось, - рассказала организатор проекта инструктор ГШК «Каисса» Людмила Маринина.

Сеанс одновременной игры длился два часа. В итоге Георгий Егоров и Артем Хуснулгатин выиграли все партии.

- В ходе сеанса школьники, только недавно научившиеся играть в шахматы, задавали вопросы организатором и сеансерам о правилах игры, на которые мы постарались ответить максимально точно и подробно, - добавила Людмила Маринина.

Следующий этап проекта «Марафон школьных сеансов», которому организационную поддержку оказывает МБУ «Спортивный город», пройдет в СОШ № 32. Он запланирован на первую половину ноября.