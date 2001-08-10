В пенсионном законодательстве сохранили возможность досрочно уйти на пенсию с вредной работы

В измененном пенсионном законодательстве сохранены положения о досрочном назначении страховых пенсий занятым на вредных производствах, а также тем, кому пенсия назначается независимо от возраста. Помимо этого, предусмотрена и поддержка для жителей села.

Федеральным законом 350-ФЗ сохраняется право досрочного выхода на страховую пенсию по старости для всех, кому оно было предоставлено ранее. А именно, работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, досрочный выход на пенсию сохраняется полностью без изменений. Аналогично и для плавсостава на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности; рабочих, мастеров на лесозаготовках; рабочих на подземных и открытых горных работах; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф; инвалидов по зрению 1 группы; родителей и опекунов инвалидов, а также других граждан.

В полном объеме сохраняется право на назначение пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Для педагогических, медицинских и творческих работников, которым пенсия назначается независимо от возраста, не меняется специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию (он составляет от 15 до 30 лет). Но при этом предусмотрено поэтапное, более позднее назначение пенсии - также на 5 лет. Это означает, что до 5 лет сдвигается само право назначения пенсии от даты приобретения требуемой выслуги (стажа).

Законодательством предусмотрена и поддержка для жителей села. Неработающим пенсионерам, отработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, на период проживания в сельской местности устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 25%.

Размер страховой пенсии определяется двумя составляющими, которые ежегодно увеличиваются. Первая составляющая — стоимость пенсионных баллов. Вторая — фиксированная выплата. Речь как раз о ней.

Фиксированная выплата у нас в стране установлена на 2019 год в размере 5 тыс. 334,19 рубля. Её повышение на 25% означает, что к фиксированной выплате будет прибавляться 1 тыс. 333,54 рубля.

Таким образом, неработающие пенсионеры Сахалина и Курил, отработавшие не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности, будут в следующем году получать дополнительно 1 тыс. 333,54 рубля.

По расчетам, право на надбавку с 2019 года будут иметь 239 жителей Сахалинской области.

Кроме того, в федеральном законодательстве предусмотрены новые дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста. В соответствии с нормами нового пенсионного законодательства под предпенсионным возрастом понимается предшествующий назначению пенсии по старости возрастной период продолжительностью до 5 лет.