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11:33, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сильный дождь прогнозируется на территории десяти районов Сахалинской области
По информации Сахалинского управления Росгидромета, вечером 29 октября на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Невельского, Долинского, Анивского, Корсаковского и Холмского районов и города Южно-Сахалинск ожидается сильный, местами очень сильный дождь. Кроме этого, 30 октября на реках юга Сахалина ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5 - 1,5 метра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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