Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2018
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Сахалинка незаконно продавала лосось
11:33, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сильный дождь прогнозируется на территории десяти районов Сахалинской области

Сильный дождь прогнозируется на территории десяти районов Сахалинской области

По информации Сахалинского управления Росгидромета, вечером 29 октября на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Невельского, Долинского, Анивского, Корсаковского и Холмского  районов и города Южно-Сахалинск ожидается сильный, местами очень сильный дождь. Кроме этого, 30 октября на реках юга Сахалина ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5 - 1,5 метра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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