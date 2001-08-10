Сахалинец украл перстень и куртку знакомого и пытался улететь с острова

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу с заявлением о краже обратился гражданин. Из комнаты общежития, в котором проживал потерпевший, были похищены перстень и кожаная куртка. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства самой кражи, а также то, что к хищению причастен 34-летний ранее судимый гражданин, который проживал по соседству.

Как оказалось, злоумышленник дождался, когда потерпевший уйдет на работу, и похитил из комнаты вышеуказанные вещи с целью перепродажи.

Совершив кражу, подозреваемый намеревался улететь с Сахалина, однако был задержан сотрудниками полиции в аэропорту.

Часть похищенного обнаружена, изъята и будет передана законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.