Сахалинец украл перстень и куртку знакомого и пытался улететь с острова
В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу с заявлением о краже обратился гражданин. Из комнаты общежития, в котором проживал потерпевший, были похищены перстень и кожаная куртка. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства самой кражи, а также то, что к хищению причастен 34-летний ранее судимый гражданин, который проживал по соседству.
Как оказалось, злоумышленник дождался, когда потерпевший уйдет на работу, и похитил из комнаты вышеуказанные вещи с целью перепродажи.
Совершив кражу, подозреваемый намеревался улететь с Сахалина, однако был задержан сотрудниками полиции в аэропорту.
Часть похищенного обнаружена, изъята и будет передана законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
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