В Луговом прошел выездной прием специалистов администрации Южно-Сахалинска. Жители планировочного района обсудили вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, ремонта МКД, обслуживания придомовой территории и других важных тем, и получили компетентные ответы, помощь и поддержку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Большая часть пришедших на прием жителей - луговчане пенсионного возраста. Они рассказывают, что ехать в центр города за консультацией ввиду возраста тяжело. Поэтому на выездных приемах представителей структурных подразделений администрации всегда аншлаг и множество вопросов. Решения зачастую находят сразу же на месте. Так, например, Татьяну Васильевну Школьную, которая проживает в доме на улице Дружбы, беспокоят 3 тополя во дворе. По мнению пенсионерки, деревья в аварийном состоянии и угрожают сетям электроснабжения, могут не выдержать очередного сахалинского тайфуна, повалиться и оборвать провода. Вопрос ставят на контроль, деревья будут обследованы в ближайшие дни, и, если тополя действительно представляют опасность, их ликвидируют.

- Я человек беспокойный, - признается Татьяна Васильевна, - поэтому очень важно, что меня выслушали и пообещали принять меры. Я очень довольна, даже на душе легче стало.

Кроме того, на приеме многие луговчане интересовались, каким образом инициировать ремонт фасадов их многоквартирных домов. Им объяснили порядок действий, рассказали, как провести собрание и правильно составить заявление, чтобы обратиться в управляющую компанию. Множество вопросов было посвящено придомовому благоустройству, созданию ТОС, работе управляющих компаний.

- С водоснабжением у нас в последнее время все наладилось, с теплом тоже нормально стало, поэтому основные вопросы - это именно сфера ЖКХ, - подчеркивает представитель общественного совета планировочного района Луговое Наталья Войцеховская. - А у пенсионеров всегда много вопросов, поэтому подобные встречи действительно важны.

Добавим, следующая встреча пройдет 1 ноября в планировочном районе Владимировка (актовый зал Восточной гимназии, ул. Южно-Сахалинская, 22). Начало - в 18.00.