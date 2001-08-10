Почти 50 тысяч сахалинских школьников стали участниками летней оздоровительной кампании
В 2018 году на организацию отдыха юных сахалинцев и курильчан из консолидированного бюджета островной области было выделено около 793 миллиона рублей. В прошлом году на эти цели направили 614,5 миллионов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Итоги летней оздоровительной кампании подвела министр образования региона Наталья Мурашова на совещании под руководством председателя правительства Сахалинской области Веры Щербины.
Ребята могли отдохнуть в шести стационарных лагерях на юге острова: «Чайка», «Лесное озеро», «Юбилейный», «Сахалинский Артек», «Юный железнодорожник», «Восток». Средняя стоимость путевки в сахалинские загородные учреждения составляла 37342 рубля. Родители оплачивали только 15 процентов от этой суммы.
На летних каникулах в области работали 170 школьных лагерей, 45 лагерей труда и отдыха, 24 палаточных и 118 профильных лагерей. Там с пользой провели время более 20 тысяч школьников, из них половина – дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Также почти 1,5 тысячи юных сахалинцев и курильчан отдохнули во всероссийских и международных детских центрах – «Океан», «Орленок», «Смена», «Артек», а также в лагерях Крыма.
– Летняя кампания этого года была ориентирована не только на отдых и оздоровление детей, но и на развитие их творческого потенциала, положительных качеств личности. Пользовались успехом многодневные походы, клубные формы, временная трудовая занятость. Подработать во время каникул захотели более 5,5 тысяч ребят, – отметила Наталья Мурашова.
Всего же различными формами отдыха и занятости в этом году было охвачено 49152 школьника, что на 2,5 тысячи больше, чем в 2017 году. Особое внимание уделялось детям, которые попали в трудную ситуацию. Этим летом интересные каникулы провели почти 17 тысяч ребят из этой категории – это 98 процентов от общего числа детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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