Южносахалинцы в рамках акции «Подари жизнь» проверили предрасположенность своего организма к инсульту
Акция «Подари жизнь» прошла в Южно-Сахалинске на базе областной библиотеки и была приурочена к празднованию Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В консультировании приняли участие специалисты Сахалинского областного центра медицинской профилактики, врачебно-физкультурного диспансера, консультативно-диагностического центра, городской больницы им. Анкудинова, областной больницы и поликлиники № 4. Более сотни пациентов смогли с помощью ультразвукового исследования на месте узнать состояние своих брахиоцефальных сосудов. Кроме того, представители ГУ «ОТП «Фармация» угощали пациентов фиточаем, сотрудники «Согаз-мед» помогали на месте оформить медицинский полис, а волонтеры регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» тестировали на вероятность возникновения инсульта.
- Приятно, что к акции присоединились не только пожилые жители областного центра, но и представители более молодого поколения. И нашей задачей явилось донести до людей, что инсульт - серьезная патология, которая приводит к летальному исходу. К сожалению, врач УЗИ отметил, что практически каждый второй принявший участие в акции имеет патологию - атеросклеротические бляшки. Таким людям уже сегодня необходимо полностью изменить образ жизни и получать лечение, чтобы не стать инвалидом или не умереть, - рассказала главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Столярова.
Пациентов, обследованных в рамках проведения акции и нуждающихся в сложном лечении, направили в поликлиники и стационары.
- К сожалению, людям не всегда удается сходить в поликлинику и своевременно выявить заболевания. Поэтому проведение таких акций приветствуется. С их помощью не только вовремя определяется патология, но и человек направляется на лечение в соответствующее учреждение здравоохранения. Как раз во время акции были выявлены пациенты, которых направили под контроль участкового невролога либо терапевта, - отметил врач-невролог городской больницы Аркадий Шиляев.
К сведению, в Южно-Сахалинске разработан и утвержден план по демографической политике на 2018-2022 годы. В рамках его реализации проводится ряд мероприятий, направленных на улучшение здоровья и качества жизни населения. А с января 2019 года Сахалинская область войдет в федеральный пилотный проект «Укрепление общественного здоровья».
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