Холмские школьники обратились к водителям с призывом соблюдать правила

В целях снижения детского дорожно – транспортного травматизма и в рамках проведения профилактического мероприятия «Каникулы», сотрудниками ГИБДД, совместно со школьниками и активистами школы № 1 города Холмска была проведена пропагандистская акция «Письмо водителю!». Школьники 5-6 классов подготовили письма для водителей с призывом о соблюдении Правил дорожного движения. В них дети рассказали о тревоге за свою жизнь и жизнь родителей, которые каждый день участвуют в дорожном движении, а также о мечте быть всегда здоровыми и счастливыми.

В ходе мероприятия, активистам представилась возможность выступить в роли автоинспекторов. Подростки, общаясь с водителями, подчеркнули, что вместе с ними по дорогам ходят их мамы и папы, жизни которых они просят сберечь, ведь для этого нужно совсем мало: всего лишь соблюдать ПДД и быть внимательнее. Инспекторы ДПС, в свою очередь, напомнили водителям транспортных средств о наступлении осенних каникул в образовательных учреждениях, поэтому, призывали их соблюдать скоростной режим при приближении к пешеходным переходам, уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах, перевозить детей с использованием детских удерживающих устройств. Пешеходам-школьники рекомендовали использовать световозвращающие элементы на одежде, так как данные приспособления снижают риск ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Инспекторы ГИБДД желали всем участниками дорожного движения удачи на дорогах и счастливого пути.

Подобные мероприятия создают атмосферу сотрудничества и взаимовежливого отношения среди участников дорожного движения, сообщили ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.