Холмские школьники обратились к водителям с призывом соблюдать правила
В целях снижения детского дорожно – транспортного травматизма и в рамках проведения профилактического мероприятия «Каникулы», сотрудниками ГИБДД, совместно со школьниками и активистами школы № 1 города Холмска была проведена пропагандистская акция «Письмо водителю!». Школьники 5-6 классов подготовили письма для водителей с призывом о соблюдении Правил дорожного движения. В них дети рассказали о тревоге за свою жизнь и жизнь родителей, которые каждый день участвуют в дорожном движении, а также о мечте быть всегда здоровыми и счастливыми.
В ходе мероприятия, активистам представилась возможность выступить в роли автоинспекторов. Подростки, общаясь с водителями, подчеркнули, что вместе с ними по дорогам ходят их мамы и папы, жизни которых они просят сберечь, ведь для этого нужно совсем мало: всего лишь соблюдать ПДД и быть внимательнее. Инспекторы ДПС, в свою очередь, напомнили водителям транспортных средств о наступлении осенних каникул в образовательных учреждениях, поэтому, призывали их соблюдать скоростной режим при приближении к пешеходным переходам, уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах, перевозить детей с использованием детских удерживающих устройств. Пешеходам-школьники рекомендовали использовать световозвращающие элементы на одежде, так как данные приспособления снижают риск ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Инспекторы ГИБДД желали всем участниками дорожного движения удачи на дорогах и счастливого пути.
Подобные мероприятия создают атмосферу сотрудничества и взаимовежливого отношения среди участников дорожного движения, сообщили ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Сахалинец зарезал сожителя дочери
09:30 Сегодня Холмские школьники обратились к водителям с призывом соблюдать правила
15:25 23 Октября В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
11:07 24 Октября В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
09:01 25 Октября Аэрофлот возобновил субсидируемые авиаперевозки в ДФО
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
12:36 3 Октября Председателя жюри конкурса «Поющие острова» Данила Плужникова встретили в Южно-Сахалинске
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
Выбор редакции
- 09:30 Сегодня Холмские школьники обратились к водителям с призывом соблюдать правила
- 17:55 Вчера Южносахалинцы в рамках акции «Подари жизнь» проверили предрасположенность своего организма к инсульту
- 16:42 Вчера Сахалинские бадминтонисты открыли игровой сезон областными соревнованиями
- 16:34 Вчера Между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо подпишут пятилетний план о сотрудничестве
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?