На градостроительном совете Южно-Сахалинска обсудили проект реконструкции привокзальной площади

В администрации Южно-Сахалинска состоялось заседание градостроительного совета. В повестку вошли вопросы, касающиеся реализации ряда проектов по улучшению архитектурного облика областного центра. Об этом ТИА «Острова сообщили в мэрии.

Большой интерес и бурное обсуждение у экспертов совета вызвал проект реконструкции привокзальной площади, разработанный специалистами отдела дизайна и оформления городского пространства департамента архитектуры и градостроительства. Железнодорожный вокзал и прилегающая площадь являются главными воротами для тех, кто прибывает в Южно-Сахалинск по железной дороге и междугородними автобусами. Поэтому важно внести в эту территорию комфорт для приезжающих и ожидающих свои рейсы, а также ощущение гостеприимности областной столицы. В связи с этим архитекторы постарались отразить в концепции свой взгляд на комплекс условий для удобного нахождения на привокзальной площади. Специалисты изучили текущую ситуацию с парковочными и пешеходными зонами, благоустройством территории и предложили ряд мер по оптимизации ее функционала и пространства.

Так, концепция включает в себя размещение в центральной части площади посадочной платформы для междугородних и пригородных автобусов, возведение пристройки автовокзала к зданию железнодорожного вокзала (с южной стороны) и организацию разворотной площадки стоянки для автобусов за пределами территории (с южной стороны). Предусмотрено упорядочивание парковочных мест, для удобства пешеходов - обустройство тротуаров, организация пешеходных переходов, асфальтирование проездов, реконструкция тротуара вдоль зданий Почты России, демонтаж части нестационарных торговых объектов, озеленение. Особое внимание уделено благоустройству сквера перед ДК железнодорожников с обустройством входной группы в музей истории Сахалинской железной дороги.

Однако реализовать проект единовременно сложно. В первую очередь потому, что эта территория включает в себя земельные участки и объекты нескольких собственников (муниципалитет, РЖД и Почта России). Поэтому в подготовке окончательного проекта должны быть учтены интересы всех субъектов. Так, представитель РЖД предложил ограничить въезд на площадь для частного транспорта по типу парковки около аэропорта. В свою очередь РЖД выразили готовность реконструировать здание вокзала так, чтобы в нем размещалась и автостанция. Департамент культуры выступило за перенос паровоза-памятника, чтобы освободить территорию перед ДК железнодорожников.

Как отметил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов, представленная презентация - это только один из вариантов того, как могла бы выглядеть площадь. На данном этапе важно понять, в каком направлении муниципалитет будет двигаться, и определить этапы работы и сроки их реализации.

Главный архитектор Сахалинской области Семен Вялкин заметил, что концепция может приобрести больше функционала и стать интереснее, если объявить конкурс проектов среди специализированных организаций.

Напомним, задача градостроительного совета, в который входят ведущие архитекторы, представители администрации города и строительных организаций, - рассмотреть планируемые к реализации проекты, чтобы внести свои замечания и дополнения. По итогам градсовета проект рекомендован к дальнейшей проработке.