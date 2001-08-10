В Сахалинской области завершилось зачетное тактическое учение
В Сахалинской области завершилось зачетное тактическое учение по управлению разнородными силами и средствами при осуществлении пограничной деятельности в различных условиях обстановки. В мероприятии приняли участие около тысячи сотрудников подразделений Пограничного управления, Росгвардии, органов внутренних дел, Министерства обороны. Задействовались вооружение и военная техника, включая авиацию и корабли.
Главной целью учения стало пресечение противоправной деятельности на Государственной границе Российской Федерации в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учение прошло в несколько этапов, активная фаза которого осуществлялась в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе совместных действий взаимодействующих территориальных органов, практически были отработаны мероприятия по поиску и задержанию условного нарушителя государственной границы. На заключительном этапе проведены зачетные артиллерийские стрельбы корабельного состава, сообщили ТИА «Острова» в Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Плановые эпизоды замысла зачетного тактического учения выполнены, цели достигнуты. Руководством ведомств отмечен высокий уровень подготовки, а также морской, воздушной и полевой выучки участников.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:07 24 Октября В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
09:01 25 Октября Аэрофлот возобновил субсидируемые авиаперевозки в ДФО
10:10 26 Октября Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
12:36 3 Октября Председателя жюри конкурса «Поющие острова» Данила Плужникова встретили в Южно-Сахалинске
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
Выбор редакции
- 17:56 Вчера Воспитанники южно-курильской федерации карате выступили в Канкуне
- 14:27 Вчера Творческая встреча с Сергеем Лукьяненко состоится в Южно-Сахалинске
- 10:40 Вчера Сахалин присоединится к всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант»
- 09:30 Вчера Холмские школьники обратились к водителям с призывом соблюдать правила
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?