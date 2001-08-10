В Сахалинской области завершилось зачетное тактическое учение по управлению разнородными силами и средствами при осуществлении пограничной деятельности в различных условиях обстановки. В мероприятии приняли участие около тысячи сотрудников подразделений Пограничного управления, Росгвардии, органов внутренних дел, Министерства обороны. Задействовались вооружение и военная техника, включая авиацию и корабли.

Главной целью учения стало пресечение противоправной деятельности на Государственной границе Российской Федерации в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учение прошло в несколько этапов, активная фаза которого осуществлялась в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе совместных действий взаимодействующих территориальных органов, практически были отработаны мероприятия по поиску и задержанию условного нарушителя государственной границы. На заключительном этапе проведены зачетные артиллерийские стрельбы корабельного состава, сообщили ТИА «Острова» в Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Плановые эпизоды замысла зачетного тактического учения выполнены, цели достигнуты. Руководством ведомств отмечен высокий уровень подготовки, а также морской, воздушной и полевой выучки участников.