Сахалинцы положительно оценили доступность социальных объектов и услуг

Сахалинцы положительно оценивают доступность социальных объектов и услуг. Это показал ежегодный опрос среди людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет, а также родителей детей с такими ограничениями, которые обратились в областные учреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Анкетирование проводится в Сахалинской области с 2014 года для определения уровня доступности приоритетных объектов и услуг. Если 4 года назад позитивные оценки дали 61,7 процента респондентов, то в 2018 году – уже 71,2 процента. 76,7 процента опрошенных ответили, что окружающие внимательно относятся к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе нынешнего социологического исследования были учтены мнения 2006 респондентов из 18 муниципальных образований островного региона. В опросе приняли участие сахалинцы со всеми видами нарушений – заболеваниями органов слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, колясочники.

Напомним, в этом году более 128 миллионов рублей из областного бюджета направлено на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда». Проводятся работы по обеспечению доступности на 97 приоритетных объектах социальной инфраструктуры. К потребностям людей с ограничениями по здоровью адаптируют также 48 муниципальных учреждений. Кроме того, в течение года будут приобретены 7 специализированных автобусов для оказания транспортных услуг людям с ограниченными возможностями.