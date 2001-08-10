Сахалинский дом-интернат «Доброта» получил награду за организацию здорового образа жизни

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Организация высокой социальной эффективности» в число лидеров вошло учреждение в Томари. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Дом-интернат для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья «Доброта» занял призовое место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

– Коллектив постоянно работает над тем, чтобы привлечь подопечных к активному досугу. У нас созданы хорошие условия для занятий. Есть тренажерный и спортивный залы, творческая мастерская, обустроены уютные зоны отдыха, – рассказала директор дома-интерната Татьяна Филиппова. – Сейчас реализуются несколько инновационных проектов, чтобы укрепить здоровье проживающих в «Доброте», улучшить их самочувствие и настроение.

Для поддержки оптимальной двигательной активности подопечных существует проект «Физическая рекреация». Он включает в себя спортивные занятия по скандинавской ходьбе, дартсу, игре в городки, а также туристические экскурсии.

В томаринском доме-интернате оборудована сенсорная комната, где проводятся занятия по психологической разгрузке. По мнению специалистов учреждения, это благотворно влияет на психоэмоциональное состояние пожилых людей, помогает выпустить пар, приводит к умиротворению.

Специальный проект «Аудиообонятельная стимуляция» помогает наполнить новыми впечатлениями жизнь маломобильных жильцов «Доброты», чьи будни зачастую ограничены рамками комнаты. Для них устраивают просмотры видеофильмов, используют музыку и ароматерапию с применением эфирных масел. В результате у подопечных улучшается эмоциональное состояние, уходят стресс и тревожность.