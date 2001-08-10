Вулкан Эбеко выбросил столб пепла

31 октября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) наблюдался пепловый выброс на высоту до 2 км, шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана на расстояние до 3 км. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.