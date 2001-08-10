Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2018
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11:44, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Чтобы заплатить "хвосты" по налогам у Южно-Сахалинцев есть срок до декабря

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области напоминает, что срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов за 2017 год - до 3 декабря 2018 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Рассылка единых налоговых уведомлений за 2017 год уже началась. Они направлены владельцам налогооблагаемого имущества (земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств) по почте или размещены в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».

Обращаем особое внимание, что в 2018 году печатает и рассылает налоговые документы филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в г. Кемерово. Поэтому налоговые уведомления, направленные Кемеровским отделением почтовой связи, являются подлинными.

Напоминаем, что гражданам, впервые получившим право на льготу, необходимо подать соответствующее заявление, обратившись в любую налоговую инспекцию или ближайшее отделение Многофункционального центра либо направить его через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

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