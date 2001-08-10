Команда начальной в Южно-Сахалинске стала победителем конкурса интеллектуалов

Муниципальный этап конкурса интеллектуалов прошел в Южно-Сахалинске на базе начальной школы № 7. Мероприятие проводится в областном центре уже в 12-й раз. В нем приняла участие 21 команда четвероклассников из общеобразовательных учреждений города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

- Конкурс направлен на развитие интеллектуально-творческого потенциала младших школьников. Участие в нем развивает у детей не только логическое мышление, но и способность выполнять математические операции, - рассказал главный специалист департамента образования Николай Неретин.

В муниципальном этапе принимают участие ребята, прошедшие отбор в своих образовательных учреждениях во время школьного этапа. Каждая команда состояла из 4 обучающихся, всего 84 участника. Задания составлялись с учетом возрастных и психологических особенностей младшего школьника и были направлены на выявление общего уровня знаний, исследовательских умений и навыков.

- 12 лет назад департамент образования Южно-Сахалинска организовал на базе нашего учебного заведения инновационную площадку для исследовательского обучения младших школьников. Результатом этой работы стало проведение конкурса интеллектуалов и конкурса «Я - исследователь». Участие в подобных мероприятиях дает возможность ребенку узнавать что-то новое, учиться и поверить в свои силы, - отметила директор начальной школы № 7 Инна Герасимович.

По итогам муниципального этапа первое место в состязаниях завоевала команда начальной школы № 7 (109 баллов), второе разделили гимназия № 2 и школа № 30, замкнула тройку лидеров гимназия № 3.