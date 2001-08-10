Для сахалинских пожарных закупили новое защитное снаряжение

Всего приобретено 800 единиц боевой одежды огнеборцев и столько же пар специальных сапог на общую сумму 9,6 миллионов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Новое снаряжение защитит пожарных, в том числе газодымозащитников, от опасных и вредных факторов окружающей среды. Поступление новой формы стало самым масштабным с момента образования противопожарной службы Сахалинской области. Снаряжение уже прошло проверку качества, которая показала соответствие стандартам, и готово к использованию.

– В следующем году планируется закупить боевую одежду в таком же количестве. Срок ее эксплуатации составляет два года, а хранения – до пяти лет. Благодаря этому мы создадим резерв вещевого имущества для сахалинских пожарных, – сообщил первый заместитель руководителя управления противопожарной службы островного региона Виталий Сотников.

Экипировка, в которой любой огнеборец выезжает на вызов, включает в себя боевую одежду пожарного (БОП), пояс, карабин, топор, подшлемник, шлем, а также перчатки и сапоги.

Новое снаряжение распределят по 15 муниципальным образованиям островного региона. На этом модернизация областной противопожарной службы не завершается. До конца года в распоряжение огнеборцев поступят снегоболотоходы, кубы жизни, тепловизоры, дымососы и манекены-тренажеры.