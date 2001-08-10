В Невельске пытались продать алкоголь несовершеннолетнему

При проведении рейдовых мероприятий сотрудниками исполнения административного законодательства ОМВД России по Невельскому городскому округу был выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу.

Установлено, что продавец магазина, расположенного по улице Советской отпустил пивной напиток девочке-подростку 2002 года рождения.

В отношении продавца возбуждено административное производство по ст. 14.16 ч.2.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации - розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей для граждан; от ста тысяч до двухсот тысяч рублей – для должностных лиц; на юридических лиц - от трехсот тысяч до полумиллиона рублей.

Стоит также отметить, что в случаях, когда зафиксирован факт повторной продажи спиртного несовершеннолетним тем же продавцом и если со времени его привлечения к административной ответственности еще не прошло 180 суток, это деяние, попадает под действие статьи 151.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации - розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.