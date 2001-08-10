Автоинспекторы и волонтеры Южно-Сахалинска обсудили вопросы безопасности участников дорожного движения

В рамках проводимого сотрудниками Госавтоинспекции на территории Сахалинской области профилактического мероприятия «Каникулы», направленного на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, автоинспекторы областного центра организовали и провели с волонтерами школы № 5, круглый стол на тему дорожной безопасности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Вместе с представителями ОГИБДД города Южно-Сахалинска в мероприятии приняли участие педагоги и волонтеры школы. Молодежная аудитория активно задавала вопросы, связанные с применением мер административного воздействия, применяемого сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителей, нарушивших правила дорожного движения. Молодые люди интересовались работой инспекторов дорожно-патрульной службы, дорожного и технического надзора, а также регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Старшеклассников интересовала также пропагандистская работа ГИБДД, направленная на формирование у водителей транспортных средств модели дисциплинированного и культурного поведения на дорогах. Волонтерам было интересно узнать об основных причинах дорожно-транспортных происшествий на дорогах города Южно-Сахалинска, а также об изменениях в Правилах дорожного движения.

В ходе дискуссии, участники круглого стола, затронули вопросы возможности обучения кандидатов в вузах Министерства Внутренних дел Российской Федерации, и перспективы дальнейшего трудоустройства выпускников в структурных подразделениях Госавтоинспекции.

На память о встрече, участники мероприятия сделали фото на память, и договорились встретиться после осенних каникул, для участия в молодёжных акциях посвященных безопасности дорожного движения.