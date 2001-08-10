В Южно-Сахалинске до 6 ноября заработают 3 светофора
Три новых светофора, установленных на улицах Южно-Сахалинска в конце лета, в ближайшие дни будут введены в работу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
С 1 по 5 ноября включительно светофорные объекты, расположенные на перекрестках ул. Сахалинская - ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная - ул. Пограничная и ул. Железнодорожная - ул. Клубная, будут функционировать в режиме желтого мигающего сигнала. С 6 ноября они заработают в установленных режимах.
Данные объекты появились на указанных перекрестках в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, а также по многочисленным просьбам жителей. Все светофоры оборудованы кнопкой переключения сигналов по требованию.
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