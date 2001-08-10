В Сахалинской области в этом году капитально отремонтируют более 560 многоквартирных домов

Для выполнения такого объема работ в районы области направлены средства областной субсидии - свыше 4 миллиардов рублей. Они пойдут на комплексный ремонт фасадов и крыш, а также замену внутридомовых систем тепло-, водо- и электроснабжения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

По решению властей региона, в этом году субсидии на обновление 46 входных групп, 311 оконных блоков и 819 подъездов многоквартирных домов получили управляющие компании Сахалина и Курил.

– В Южно-Сахалинске капитальный ремонт фасадов затронул 49 многоквартирных жилых домов, 27 многоэтажек получат обновленные крыши. В одном из домов сегодня идет замена лифтового оборудования на более современное. Планируется, что к 15 ноября в областном центре завершатся работы на фасадах, а к 1 декабря – на крышах, – сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Евгений Золотов.

Качество работ контролируют сами жильцы - на собраниях советов многоквартирных домов выбирают уполномоченных, которые представляют интересы соседей. На все возникающие претензии подрядчик обязан отреагировать и устранить недоработки.

– На мой взгляд, швы на нашем доме заделали качественно. Обновление фасада важно не только с точки зрения эстетики, но и для сохранения тепла в холодное время года, – считает житель Южно-Сахалинска Владимир Моисейченко.

– А мне ремонт крыши помог решить главную проблему – сырого потолка. Я живу на пятом этаже, и у нас даже плесень появилась, – поделилась южносахалинка Ольга Аверина. – На собрании жильцов предложили отремонтировать крышу, и теперь дожди и метели нам не страшны.

Примечательно, что в Сахалинской области установлен один из самых низких по стране взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Собственник ежемесячно платит 6 рублей за квадратный метр – это седьмая часть от необходимой суммы. Остальную долю компенсируют за счет бюджетных средств.

Напомним, в декабре 2017 года Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий за муниципалитетами и органами государственной власти обязанность проводить за счет бюджета капитальный ремонт в многоквартирных домах. Документ предусматривает как минимум пятилетний гарантийный срок на выполненные работы. По итогам прошлого года, Сахалинская область вошла в пятерку лучших российских регионов по реализации программ капремонта.