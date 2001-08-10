Сахалинский школьник стал участником всероссийского слёта поисковых отрядов

С 4 по 25 октября школьник из села Дачного (Корсаковский район) представлял Сахалинскую область на всероссийском слёте поисковых отрядов, проходящем во Всероссийском детском центре «Орленок». Там собрались 150 активистов – победители и призёры конкурса творческих работ «Поиск. Находки. Открытия», организованного «Поисковым движением России» при содействии «Российского движения школьников».

А началась эта история с обычного школьного конкурса, на котором ребятам было дано задание рассказать о своём земляке. Александр решил поведать о деятельности руководителя Сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» Артёма Бандуры, познакомился с ним, вступил в переписку. Даже организовал отдельную «поисковую» группу в социальной сети, куда привлёк всех своих друзей. Дальше – больше: Артёма пригласили в гости, и он не отказался навестить школу в Дачном, встретился с ребятами и рассказал про работу поисковиков. Общение с ним продолжается до сих пор, сообщили ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Тем временем по линии «Российского движения школьников» прошла информация о начавшемся конкурсе «Поиск. Находки. Открытия», и Александру, как уже признанному знатоку, в школе предложили написать эссе на тему «Чтоб не распалась связь времён». Неожиданным итогом стало первое место в этой номинации среди всех российский школьников.

Нужно отметить, что победителю не просто вручили путёвку и выдали денег на дорогу – сахалинское министерство образования не пустило дело на самотёк. Организацию поездки целиком взяли на себя специалисты «Областного центра внешкольной воспитательной работы», а это целый ворох проблем, таких как заказ транспорта и покупка билетов для ребёнка и сопровождающего педагога, оформление гостиниц и прочее.

И вот теперь вернувшись на остров, Александр вспоминает о поездке с восторгом:

– Впечатлений столько, что трудно выразить словами, – рассказывает он. – Например, для нас была организована «Школа юного поисковика», где мы учились работать с GPS-навигатором и металлоискателем. В итоге все точки по указанным координатам в лагере были успешно определены, а скрытые под песком на пляже «мины» оказались обычными сковородками.

Награждение победителей всероссийского конкурса осуществляли руководители «Поискового движения России». Кроме них, ребята общались и с рядом других ярких людей, перенимая полезный поисковый опыт. Так, для детей прошёл мастер-класс по организации школьных музеев, лекция о мемориальных памятниках. На интерактивной выставке «Оружие Победы» экспонаты можно было примерять на себя, перезаряжать, работать с радиостанцией, смотреть в окуляр.

Большое впечатление произвела на молодого поисковика экскурсия в Новороссийск с возложением цветов к мемориалу «Малая земля», отложились в памяти увлекательные конкурсы и занимательные викторины.

Во что же теперь выльется эта насыщенная поездка? Александр многому научился и теперь мечтает о том, чтобы организовать свой отряд, помогать поисковому движению.

– Есть мысль купить металлодетектор и заняться поисками, – делится он планами. – В районе Дачного есть интересные места, которые можно исследовать. Но нужен взрослый педагог-организатор.

Региональный координатор «Российского движения школьников», специалист министерства образования Сахалинской области Татьяна Пономаренко подчёркивает, что сегодня практически любой активный островной школьник имеет возможность принимать участие во всероссийских конкурсах, как на Сахалине, так и за его пределами. Информация о конкурсах есть на сайте движения, а в социальной сети «ВКонтакте» существует группа «Смены РДШ».

Так, весной 2018 года по линии РДШ целая группа детей из разных районов области ездила в Москву на «Большой школьный пикник» – и это не кто-то привилегированный, а обычные дети, в том числе из сельских школ, победители региональных этапов конкурсов.

В детских лагерях для молодых активистов проводятся региональные профильные смены: «Юный финансист», «Доброволец», «Президентские игры». Целых пять таких смен прошло летом в «Сахалинском Артеке»: спортивная, туристическая, военно-патриотическая, спасательская и экологическая.

– Сейчас в «Лесном озере» идёт смена информационно-медийного направления РДШ. Её победители будут аккредитованы журналистами для освещения игр «Дети Азии» на Сахалине в феврале 2019 года. Иными словами, у нас делается всё, чтобы выявить талантливых детей и создать для них условия, – подводит итог Татьяна Пономаренко.