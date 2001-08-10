В Южно-Сахалинске состоялась церемония вручения грамот министра иностранных дел Японии

Грамоты министра иностранных дел Японии вручены Виктору Корсунову, начальнику управления международных связей СахГУ, Мияниси Ютаке, владельцу ресторана японской кухни «Фурусато», и Сахалинской региональной общественной организации «Федерация дзюдо и самбо» под руководством Александра Кардаша. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Грамоты в торжественной обстановке передал Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Хирано Рюити. Он отметил, что ежегодно грамотами награждаются лица и организации, имеющие заслуги в развитии дружественных отношений Японии с другими странами. В этом году в России их получили 6 человек и 4 организации, среди них 2 человека и 1 организация - в Сахалинской области.

В торжественной церемонии приняли участие представители правительства Сахалинской области, администрации Южно-Сахалинска. В приветственном слове вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Фризюк поблагодарил японскую сторону за высокую оценку гуманитарной деятельности наших соотечественников и Мияниси Ютаки, поздравил награждаемых, пожелав дальнейших успехов в реализации планов, направленных на укрепление добрососедских отношений между нашими народами.

В ходе церемонии передачи грамот были озвучены достижения награждаемых в развитии двусторонних отношений с Японией. Так, Виктор Корсунов, начальник управления международных связей СахГУ, награжден за вклад в развитие взаимопонимания между Японией и Россией. Виктор Корсунов свыше 30 лет работает в учреждении и способствует установлению и развитию сотрудничества университета с японскими вузами. За это время было заключено больше 20 соглашений между СахГУ и японскими вузами и факультетами, активно проходят обмены исследователями и студентами.

Мияниси Ютака награжден за вклад в популяризацию культуры японской кухни в России. Он является владельцем ресторана японской кухни «Фурусато» в Южно-Сахалинске. Мияниси Ютака учит россиян готовить японские блюда на кулинарных мероприятиях и в учебных заведениях, также реализовал такие проекты, как дарение саженцев сакуры паркам в Южно-Сахалинске и Москве, внедрение осветительной системы на территории областного краеведческого музея и многое другое.

Сахалинская региональная общественная организация «Федерация дзюдо и самбо» (Кардаш А.И.) награждена за вклад в популяризацию дзюдо в России. Федерация после официального основания в 1998 году активно ведет свою деятельность, и на текущий момент под ее руководством 1500 человек занимаются дзюдо. Федерация дзюдо и самбо проводит большое количество турниров, а с 2014 года, получив официальное разрешение Кодо-кан, крупнейшей организации дзюдо в Японии, ежегодно проводит турнир, посвященный памяти двухразового приезда на Карафуто основателя дзюдо Кано Дзигоро до Второй мировой войны. Также федерация дзюдо и самбо сотрудничает с федерацией дзюдо и ассоциацией врачей-физиотерапевтов Хоккайдо и активно проводит обмены с Японией.

Добавим, что грамоты министра иностранных дел Японии на протяжении 34 лет вручаются во всем мире, с 2005 года в списках награждаемых есть сахалинцы.