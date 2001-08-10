Движение на Емельянова в Южно-Сахалинске откроют к 10 ноября
Подрядная организация АО «Сахалинская коммунальная компания» (СКК) завершила реконструкцию участка тепломагистрали в районе перекрестка ул. Емельянова и пр. Мира в Южно-Сахалинске. Теперь строителям предстоит восстановить нарушенное во время ремонтных работ благоустройство. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Сейчас подрядчик занимается установкой бордюрного камня и подготовкой к асфальтированию. Работы планируется завершить до 10 ноября, после чего все ограничения для движения транспорта на данном участке будут сняты. Подрядчик продолжит работы по восстановлению брусчатки на пешеходной зоне, рассказали в АО СКК.
В компании уточнили, что сроки открытия движения немного сдвинулись. Причиной этому явилось перезаключение контракта, на что потребовалось время. Новая строительная компания проводит работы согласно установленному плану-графику. Реконструкция участка магистрального трубопровода выполнялась для технологического присоединения к центральной системе теплоснабжения объектов нового строительства и перспективной застройки.
Всего во время работ реконструировано 600 погонных метров трубопроводов диаметром 700 мм.
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