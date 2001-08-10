Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2018
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12:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинэнерго завершает реконструкцию кабельных линий в Долинском районе

Сахалинэнерго завершает реконструкцию кабельных линий в Долинском районе для повышения надежности электроснабжения потребителей.

В селе Сокол энергетики закончили реконструкцию кабельной ЛЭП напряжением 10 кВ по улице Чкалова. Это позволит в ближайшем будущем перевести на отдельную линию важные объекты предприятий жизнеобеспечения, в том числе котельные, чтобы обеспечить им бесперебойную подачу электроэнергии.

В настоящее время работы идут в городе Долинске в районе улиц Пионерская и Севостьянова. Реконструкция кабельной ЛЭП повысит надежность и качество электроснабжения большей части районного центра, в том числе социально-важных объектов, главным из которых является Долинская центральная районная больница.

Реконструкция кабельных линий в Долинском районе предусмотрена инвестиционной программой Сахалинэнерго. Общая стоимость работ, материалов и оборудования составит 7,1 млн рублей, сообщили ТИА "Острова" в ПАО "Сахалинэнерго".

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