На Сахалине и Курилах официально закрыт пожароопасный сезон
Это стало возможным из-за установления в регионе дождливой осенней погоды. В текущем году на островах в сезон пожарной опасности было зарегистрировано 24 лесных пожара. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
По данным министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, наибольшее число пожаров было зафиксировано в Охинском и Смирныховском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составила 873,9 гектара, что почти в 6 раз ниже показателя 2017 года. Среди основных причин возникновения лесных пожаров специалисты называют человеческий фактор: по вине жителей возникло 75 процентов всех возгораний.
В текущем году для организации авиапатрулирования и тушения лесных пожаров было задействовано 3 воздушных судна. Кроме того, в районах области в периоды высокой пожарной опасности действовали контрольно-пропускные пункты, осуществлялось наземное патрулирование лесов. В результате доля лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента обнаружения, составила 91,7 процента от общего количества, что превосходит показатель прошлого года на 5,3 процента.
По каждому факту специалисты ГКУ «Сахалинские лесничества» своевременно направляли материалы для выяснения причин возгорания и выявления виновных лиц в органы дознания государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Сахалинской области. В результате по одному пожару было возбуждено уголовное дело, еще по одному - административное и назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:10 26 Октября Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
18:20 26 Октября На Сахалине наградили победителей «Абилимпикса»
18:07 26 Октября Новый проект по программе развития инициативного бюджетирования будет реализован на Сахалине и Курилах
14:49 26 Октября В Южно-Сахалинске расширяется перечень объектов, которые украсит подсветка
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
12:36 3 Октября Председателя жюри конкурса «Поющие острова» Данила Плужникова встретили в Южно-Сахалинске
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
Выбор редакции
- 17:14 Вчера Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил
- 17:11 Вчера Спортивные соревнования и бесплатный проезд на канатной дороге ждут сахалинцев 4 ноября
- 16:48 Вчера Медики обследовали жителей сахалинских сел
- 11:10 Вчера В Южно-Сахалинске состоялась церемония вручения грамот министра иностранных дел Японии
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?