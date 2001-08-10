На Сахалине и Курилах официально закрыт пожароопасный сезон

Это стало возможным из-за установления в регионе дождливой осенней погоды. В текущем году на островах в сезон пожарной опасности было зарегистрировано 24 лесных пожара. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

По данным министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, наибольшее число пожаров было зафиксировано в Охинском и Смирныховском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составила 873,9 гектара, что почти в 6 раз ниже показателя 2017 года. Среди основных причин возникновения лесных пожаров специалисты называют человеческий фактор: по вине жителей возникло 75 процентов всех возгораний.

В текущем году для организации авиапатрулирования и тушения лесных пожаров было задействовано 3 воздушных судна. Кроме того, в районах области в периоды высокой пожарной опасности действовали контрольно-пропускные пункты, осуществлялось наземное патрулирование лесов. В результате доля лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента обнаружения, составила 91,7 процента от общего количества, что превосходит показатель прошлого года на 5,3 процента.

По каждому факту специалисты ГКУ «Сахалинские лесничества» своевременно направляли материалы для выяснения причин возгорания и выявления виновных лиц в органы дознания государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Сахалинской области. В результате по одному пожару было возбуждено уголовное дело, еще по одному - административное и назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.