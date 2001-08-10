Южносахалинцев приглашают на этнографический диктант в центральную городскую библиотеку
Жителей областного центра приглашают присоединиться ко всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая состоится 2 ноября. Начало регистрации участников в 9.00. В Южно-Сахалинске будут действовать 4 площадки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Большой этнографический диктант проводится в третий раз. Одновременно тысячи жителей страны проверяют свои знания в этнографии. Две трети заданий диктанта одинаковы для всех россиян и 10 содержат региональный компонент.
Главная задача, которую ставят перед собой организаторы, заключается в том, чтобы у участников акции появилось желание изучать свою историю и традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, что станет основой для межнационального мира и согласия.
В Южно-Сахалинске всех желающих ждут сразу на 4 площадках:
- центральная городская библиотека им. О.П. Кузнецова, читальный зал, ул. Ленина, 244;
- СОШ № 1, ул. Амурская, 121;
- СОШ № 6, ул. Комсомольская, 308;
- СахГУ, Коммунистический пр., 33.
Сбор, регистрация и выдача бланков участникам диктанта пройдут с 9.15 до 9.45. После состоится инструктаж. Сам диктант занимает порядка 45 минут.
Подробности акции на сайте.
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