Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2018
Сегодня 02:41
65,65|74,58|76,03
Дело об убийстве малолетней девочки на Сахалине будут расследовать как особо важное
12:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на этнографический диктант в центральную городскую библиотеку

Жителей областного центра приглашают присоединиться ко всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая состоится 2 ноября. Начало регистрации участников в 9.00. В Южно-Сахалинске будут действовать 4 площадки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Большой этнографический диктант проводится в третий раз. Одновременно тысячи жителей страны проверяют свои знания в этнографии. Две трети заданий диктанта одинаковы для всех россиян и 10 содержат региональный компонент.

Главная задача, которую ставят перед собой организаторы, заключается в том, чтобы у участников акции появилось желание изучать свою историю и традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, что станет основой для межнационального мира и согласия.

В Южно-Сахалинске всех желающих ждут сразу на 4 площадках:

  • центральная городская библиотека им. О.П. Кузнецова, читальный зал, ул. Ленина, 244;
  • СОШ № 1, ул. Амурская, 121;
  • СОШ № 6, ул. Комсомольская, 308;
  • СахГУ, Коммунистический пр., 33.

Сбор, регистрация и выдача бланков участникам диктанта пройдут с 9.15 до 9.45. После состоится инструктаж. Сам диктант занимает порядка 45 минут.

Подробности акции на сайте.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?