Южно-сахалинская делегация посетила город Хакодате

Представители местных общественных организаций инвалидов посетили город Хакодате (Япония) в рамках укрепления побратимских связей. ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Делегация провела в Стране восходящего солнца пять дней. Южносахалинцы посетили фабрику «Сапотто» и производства, на которых предоставляются рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во время визита в центр зрительных расстройств участникам сахалинской делегации рассказали о японском опыте адаптации инвалидов по зрению, их обучении навыкам иглоукалывания и массажа, которые впоследствии они смогут применять на практике, устроившись в профильные учреждения.

Самыми запоминающимися моментами поездки стали дружеские соревнования по игре в бочче, а также прогулка по знаменитому парку Горёкаку - излюбленному месту японцев для любования сакурой в сезон ее цветения.

Напомним, уже более 20 лет Южно-Сахалинск и Хакодате поддерживают добрососедские связи и являются городами-побратимами. На протяжении этого времени регулярно осуществляются обмены школьников, студентов, спортсменов, творческих коллективов. Из года в год отношения между городами крепнут и динамично развиваются, расширяются возможности внешнеэкономического сотрудничества.