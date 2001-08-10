Туристскую тропу на гору Лягушка временно закроют на время ее подготовки к зимнему сезону

Жителей и гостей Южно-Сахалинска просят воздержаться от посещения рекреационной зоны «Место силы «Весточка» 2 и 3 ноября. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

В связи с подготовкой туристской тропы к зимнему сезону, подрядной организацией будут осуществлены работы по обработке «лесной мебели» — скамеек и беседок,

а также деревянных стендов и дощатого настила, который пролегает от Солнечной поляны до подъема на гору Лягушка.

Работы планируется закончить в течении двух дней, после чего, популярное сахалинское место отдыха, вновь станет доступным для свободного посещения.