Медики обследовали жителей сахалинских сел
Команда врачей и волонтеров посетила семь населенных пунктов островной области. За время действия акции обследовано более 1200 человек, проведены сотни исследований, даны рекомендации по лечению и здоровому образу жизни. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.
Березняки – последняя остановка в маршруте волонтерского десанта «Добро в село». Позади остались села Высокое, Чапаево, Чапланово, Воскресенское, Сокол, Ясноморское.
Учитель сельской школы Анастасия Варлакова к вопросам собственного здоровья подходит основательно, поэтому регулярно посещает медицинские осмотры.
– Для начала нужно обязательно проходить диспансеризацию. Для самой себя важно знать основные показатели здоровья – уровень холестерина, сахара в крови, артериального давления. Если возникают вопросы, хорошо, когда есть возможность пообщаться со специалистом. Это удобно – врачи сами приезжают, на месте проводится вся необходимая диагностика, – поделилась жительница села Березняки.
В рамках Всероссийской акции обследовать жителей сел приезжали терапевты, неврологи, кардиологи, специалисты СПИД-центра, лаборанты. В сельских фельдшерских акушерских пунктах можно было пройти и рентгенологические исследования – флюорографию и маммографию. С этой целью курсировал мобильный комплекс с необходимой аппаратурой на борту.
– Для студентов медколледжа – участников волонтерского отряда – это отличная практика. Они проводят антропометрические исследования, измеряют артериальное давление, но главное – получают навыки общения с пациентами, отрабатывают методы работы в медицинской организации. Пациенты тоже с удовольствием принимают помощь волонтеров, обращаются за советами, обсуждают факторы риска для здоровья, – отметила региональный координатор Всероссийского движения «Волонтеры-медики» Ксения Величковская.
«Добро в село» – не единственная медицинская акция. Проведение выездных мероприятий вошло в активную практику во всех муниципальных образованиях региона. Для этого министерством здравоохранения Сахалинской области приобретено 24 мобильных диагностических комплекса. Ежегодно на выездах удается обследовать более 50 тысяч пациентов.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:10 26 Октября Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
18:20 26 Октября На Сахалине наградили победителей «Абилимпикса»
18:07 26 Октября Новый проект по программе развития инициативного бюджетирования будет реализован на Сахалине и Курилах
14:49 26 Октября В Южно-Сахалинске расширяется перечень объектов, которые украсит подсветка
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
12:36 3 Октября Председателя жюри конкурса «Поющие острова» Данила Плужникова встретили в Южно-Сахалинске
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
Выбор редакции
- 17:14 Вчера Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил
- 17:11 Вчера Спортивные соревнования и бесплатный проезд на канатной дороге ждут сахалинцев 4 ноября
- 16:48 Вчера Медики обследовали жителей сахалинских сел
- 11:10 Вчера В Южно-Сахалинске состоялась церемония вручения грамот министра иностранных дел Японии
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?