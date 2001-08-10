Медики обследовали жителей сахалинских сел

Команда врачей и волонтеров посетила семь населенных пунктов островной области. За время действия акции обследовано более 1200 человек, проведены сотни исследований, даны рекомендации по лечению и здоровому образу жизни. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Березняки – последняя остановка в маршруте волонтерского десанта «Добро в село». Позади остались села Высокое, Чапаево, Чапланово, Воскресенское, Сокол, Ясноморское.

Учитель сельской школы Анастасия Варлакова к вопросам собственного здоровья подходит основательно, поэтому регулярно посещает медицинские осмотры.

– Для начала нужно обязательно проходить диспансеризацию. Для самой себя важно знать основные показатели здоровья – уровень холестерина, сахара в крови, артериального давления. Если возникают вопросы, хорошо, когда есть возможность пообщаться со специалистом. Это удобно – врачи сами приезжают, на месте проводится вся необходимая диагностика, – поделилась жительница села Березняки.

В рамках Всероссийской акции обследовать жителей сел приезжали терапевты, неврологи, кардиологи, специалисты СПИД-центра, лаборанты. В сельских фельдшерских акушерских пунктах можно было пройти и рентгенологические исследования – флюорографию и маммографию. С этой целью курсировал мобильный комплекс с необходимой аппаратурой на борту.

– Для студентов медколледжа – участников волонтерского отряда – это отличная практика. Они проводят антропометрические исследования, измеряют артериальное давление, но главное – получают навыки общения с пациентами, отрабатывают методы работы в медицинской организации. Пациенты тоже с удовольствием принимают помощь волонтеров, обращаются за советами, обсуждают факторы риска для здоровья, – отметила региональный координатор Всероссийского движения «Волонтеры-медики» Ксения Величковская.

«Добро в село» – не единственная медицинская акция. Проведение выездных мероприятий вошло в активную практику во всех муниципальных образованиях региона. Для этого министерством здравоохранения Сахалинской области приобретено 24 мобильных диагностических комплекса. Ежегодно на выездах удается обследовать более 50 тысяч пациентов.