Эксперт итальянского концерна по производству гусеничных машин проводит лекции для сахалинцев

Обучение проходят сотрудники СТК «Горный воздух». Водители ратраков и мульчеров на протяжении недели посещают лекции и практические занятия. Им рассказывают об особенностях использования специализированных машин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Лекции ведет специалист итальянской фирмы Prinoth Вилли Фухс. Компания считается лидером среди производителей гусеничных машин для любых условий использования. Предприятие работает уже больше 60 лет.

Вилли Фухс подготовил для островитян недельный обучающий курс. Главная задача эксперта – рассказать сахалинцам о том, как правильно найти неисправность и отремонтировать ее. Операторы техники изучают все части машин: от механических до электронных.

- На занятиях мы рассматриваем конкретную поломку, либо смотрим местоположение какого-то узла и думаем, как к нему быстрее добраться, - рассказывает ведущий сервисный специалист Итальянского концерна Вилли Фухс. - За один тренинг весь материал, конечно, не усвоится, но какие-то подсказки и пути к быстрому пониманию того, что происходит с машиной, ученики получили.

Обучение длится неделю по ускоренному курсу. Операторы техники не только изучают теорию, но и практикуются.

- Меня вообще сложно удивить, я в профессии уже больше 10 лет. Однако, к нам пришли новые машины, и мы еще ждем, поэтому нужно учиться. Интересно слушать про новую технику, поэтому очень полезные уроки, - поделился оператор техники СТК «Горный воздух» Иван Волиндер.

Сегодня в автопарке СТК «Горный воздух» 12 специализированных машин практически всех поколений. Некоторые из них совсем новые - их привезли на Сахалин только в прошлом году. Для того, чтобы техника прослужила как можно больше и устраивают подобные обучающие курсы.

- Эксплуатация техники требует определенных знаний. Грубо говоря, как обслуживаешь технику, так она у тебя и работает. Она может быть новой, но если плохое обслуживание, то ресурс ее работы сокращается. Поэтому мы и стали так выезжать в города, чтобы повысить профессионализм механиков, которые работают на горнолыжных комплексах, - отметил главный механик сервисной службы «СКА Техно Сервис» Андрей Сергеев.

Впереди у сотрудников СТК «Горный воздух» еще несколько занятий. Последнее пройдет в пятницу.