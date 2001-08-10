Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2018
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17:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду 2 ноября

МКП «Городской водоканал» информирует жителей Южно-Сахалинска о временном ограничении подачи холодной воды.

Так, на время проведения ремонтных работ на сетях 2 ноября с 9.00 до 18.00 будет отключена подача холодный воды в жилых домах по адресам: ул. Горная, 9, 9в, 11, 11а, ул. Комсомольская, 111, в частном секторе по ул. Комсомольская, Родниковая, Зеленая, Пионерская.

Телефон диспетчерской водоканала 72-32-40.

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