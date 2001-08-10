Южносахалинцы могут определить будущее транспортной инфраструктуры города

Жителей областного центра и всех, кто работает или учится здесь, приглашают принять участие в опросе по транспортной доступности Южно-Сахалинска. На основе полученных данных будут предложены варианты оптимизации схемы общественного транспорта. Участники опроса также могут обозначить болевые точки транспортной инфраструктуры города и высказать пожелания по ее улучшению. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Напомним, по заказу администрации Южно-Сахалинска в рамках разработки программ комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры институт территориального планирования «Град» (Омск) проводит социологический опрос жителей Южно-Сахалинска. Муниципалитет хочет выяснить, какие транспортные проблемы больше всего волнуют горожан.

Опрос проводится анонимно, для его прохождения не требуется регистрации, участнику необходимо только заполнить обязательные графы. Описать свой путь передвижения по городу за один день и время, затраченное на дорогу.

В конце опроса горожане могут по желанию заполнить свободные графы и выразить свое мнение по вопросам: какие недостатки имеет общественный транспорт Южно-Сахалинска и какие меры способны сделать его более привлекательным? Также можно высказать предложения по изменению транспортной инфраструктуры в Южно-Сахалинске.

Результаты исследования будут обобщены для поиска решений, позволяющих жителям пользоваться транспортными услугами быстро, качественно и безопасно.