В Южно-Сахалинске неизвестные украли больше 20 решеток ливневой канализации
По информации департамента городского хозяйства (ДГХ), если ранее фиксировались единичные случаи, то в период с 25 по 30 октября только с улично-дорожной сети нового микрорайона Дальнего и с ул. Советской в Ново-Александровске исчезли более 20 решеток ливнеприемной канализации. В целом по городу их число превысило 50 штук.
МКП «Завод строительных материалов им. Федотова», который занимается содержанием улично-дорожной сети (УДС), обратилось в полицию с соответствующим заявлением. Организации, занимающиеся покупкой металлов, предупреждены об оперативном предоставлении информации в ДГХ о попытках сдать им решетки. В департаменте отмечают, что ущерб для муниципалитета превысил 200 тысяч рублей, а это уже кража в крупном размере. Действия злоумышленников будут рассматриваться в рамках Уголовного кодекса. При этом средняя стоимость килограмма чугуна при сдаче на металлолом не превышает 7 рублей за килограмм.
Отсутствие решеток на люках дождеприемников повышает риск дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев. Между тем установить в короткие сроки новые не представляется возможным. Как сообщают в ДГХ, ливневая канализация обустраивается в процессе капитального ремонта УДС и каждым проектом предусмотрены определенный размер и конструкция решетки. Чтобы заказать аналогичные, необходимо проводить закупочные процедуры по отбору организации, которая сможет их изготовить и доставить на остров. Это занимает время. Планируется, что решетки взамен похищенных установят после 15 ноября. Пока на опасных участках выставили временное ограждение.
Аналогичная ситуация периодически складывается в Южно-Сахалинске и с люками смотровых колодцев.
Администрация города призывает граждан не наносить вред муниципальному имуществу и не подвергать опасности жителей и гостей города. В случае обнаружения открытого колодца или ливневой канализации необходимо сообщить об этом по телефонам диспетчерских служб: 300-475 (ДГХ), 73-92-00 (завод имени Федотова), 72-32-40 (водоканал), 112. Если вы обладаете информацией о фактах хищения, сообщите об этом в УМВД.
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