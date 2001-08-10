3 ноября будет закрыт сквозной проезд по ул. Колодезной в Южно-Сахалинске

Сквозной проезд по ул. Колодезной в Южно-Сахалинске в связи с проведением ремонтных работ будет закрыт 3 ноября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В предстоящую субботу в рамках муниципального контракта подрядная организация займется перекладкой водопропускной трубы, которая расположена в теле дороги, с южной стороны перекрестка с ул. Кирпичной.

Работы продлятся с 9.00 до 20.00. Объезд будет осуществляться по ул. Кирпичной. После ремонта подрядчик восстановит нарушенное благоустройство.