Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2018
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Сахалинец избил мать до смерти за пьянство
15:29, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

3 ноября будет закрыт сквозной проезд по ул. Колодезной в Южно-Сахалинске

Сквозной проезд по ул. Колодезной в Южно-Сахалинске в связи с проведением ремонтных работ будет закрыт 3 ноября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В предстоящую субботу в рамках муниципального контракта подрядная организация займется перекладкой водопропускной трубы, которая расположена в теле дороги, с южной стороны перекрестка с ул. Кирпичной.

Работы продлятся с 9.00 до 20.00. Объезд будет осуществляться по ул. Кирпичной. После ремонта подрядчик восстановит нарушенное благоустройство.

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