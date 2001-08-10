Южносахалинцев и гостей города 4 ноября приглашают на празднование Дня народного единства

Праздничная программа «Великая Россия - в единстве ее сила» 4 ноября пройдет в Южно-Сахалинске. Основное мероприятие с 11.30 до 13.00 состоится на площадке перед историческим парком «Россия - моя история». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Праздник стартует с шествия с иконой Казанской Божьей Матери. В 11.00 колонна начнет свое движение от Воскресенского собора и по Коммунистическому пр., ул. Горького, пл. Победы дойдет до исторического парка.

С 11.30 до 13.00 перед собравшимися выступят творческие коллективы областного центра, затем состоится русский хоровод «Плетень». Одновременно в программе - работа тематических этноплощадок на территории исторического парка «Россия - моя история».

Кроме того, в воскресенье, 4 ноября, в Южно-Сахалинске запланирован ряд интересных мероприятий. В 11.00 на территории исторического парка «Россия - моя история» стартует квест «Мы едины» (вход бесплатный, без возрастных ограничений). В 13.00 на картодроме городского парка культуры и отдыха им. Ю.Гагарина состоится концерт «Единство во всем!». В Доме культуры «Родник» (Березняки) в этот день - спортивная программа «Сильный, быстрый, ловкий» и показ художественного фильма и мультпрограммы.

Отметим, что мероприятия, посвященные Дню народного единства, в эти выходные также пройдут в Корейском культурном центре, областной научной библиотеке и ДК «Родина».