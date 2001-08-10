В Южно-Сахалинске прошел семинар для представителей совета «Юный инспектор движения»
Семинар по изучению форм и методик проведения пропагандистских акций, направленных на профилактику возможных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, прошел в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В нем приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и представители муниципального совета «Юный инспектор движения» - педагоги и учащиеся 18 общеобразовательных школ.
Мероприятие прошло на базе школы № 4. В рамках семинара для учителей состоялся мастер-класс по изготовлению светоотражающих фликеров «Виден - значит жив!». Юные инспекторы школы № 30 показали выступление агитбригады, подготовленное ранее для участия в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо».
По окончании мероприятия участники семинара сделали фотографии с призывом к родителям несовершеннолетних «Научи ребенка ПДД!», акцентируя внимание на необходимости обучения навыкам безопасности на дорогах детей и подростков.
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