В День народного единства ряд дорог Южно-Сахалинска закроют для движения транспорта

4 ноября, в День народного единства, на ряде дорог Южно-Сахалинска ограничат стоянку и движение транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С 9.00 до 14.00 для проведения праздничных мероприятий будут закрыты участки следующих дорог: ул. Горького от пл. Победы до ул. Священномученика Илариона Троицкого, ул. Священномученика Илариона Троицкого от въезда на стадион «Спартак» до ул. Горького.

С 18.00 3 ноября до 12.30 4 ноября запрещено оставлять транспортные средства, а с 10.00 до 11.30 4 ноября - передвигаться на автомобилях по участкам ул. Комсомольской от ул. Хабаровской до Коммунистического пр., Коммунистического пр. от ул. Комсомольской до ул. Горького, ул. Горького от Коммунистического пр. до ул. Священномученика Илариона Троицкого.

Также до 23.00 4 ноября закрыт въезд на парковку около исторического парка «Россия - моя история».

Администрация Южно-Сахалинска просит автолюбителей заранее планировать свой маршрут.