В День народного единства ряд дорог Южно-Сахалинска закроют для движения транспорта
4 ноября, в День народного единства, на ряде дорог Южно-Сахалинска ограничат стоянку и движение транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
С 9.00 до 14.00 для проведения праздничных мероприятий будут закрыты участки следующих дорог: ул. Горького от пл. Победы до ул. Священномученика Илариона Троицкого, ул. Священномученика Илариона Троицкого от въезда на стадион «Спартак» до ул. Горького.
С 18.00 3 ноября до 12.30 4 ноября запрещено оставлять транспортные средства, а с 10.00 до 11.30 4 ноября - передвигаться на автомобилях по участкам ул. Комсомольской от ул. Хабаровской до Коммунистического пр., Коммунистического пр. от ул. Комсомольской до ул. Горького, ул. Горького от Коммунистического пр. до ул. Священномученика Илариона Троицкого.
Также до 23.00 4 ноября закрыт въезд на парковку около исторического парка «Россия - моя история».
Администрация Южно-Сахалинска просит автолюбителей заранее планировать свой маршрут.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:10 26 Октября Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
18:20 26 Октября На Сахалине наградили победителей «Абилимпикса»
18:07 26 Октября Новый проект по программе развития инициативного бюджетирования будет реализован на Сахалине и Курилах
14:49 26 Октября В Южно-Сахалинске расширяется перечень объектов, которые украсит подсветка
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
12:36 3 Октября Председателя жюри конкурса «Поющие острова» Данила Плужникова встретили в Южно-Сахалинске
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
Выбор редакции
- 09:55 Сегодня В 2019 году на острове Шикотан планируют ввести в работу две электростанции
- 17:14 Вчера Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил
- 17:11 Вчера Спортивные соревнования и бесплатный проезд на канатной дороге ждут сахалинцев 4 ноября
- 16:48 Вчера Медики обследовали жителей сахалинских сел
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?