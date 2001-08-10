Проезд по Кирпичной в Южно-Сахалинске закрыт из-за ремонта водопропускной трубы

В рамках продолжающихся работ по перекладке водопропускной трубы во Владимировке в Южно-Сахалинске на неделю закрыт проезд по ул. Кирпичной на участке от ул. Рязанской до ул. Колодезной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Подрядная организация, осуществляющая ремонт в рамках муниципального контракта, завершит перекладку 330-метрового участка до 14 ноября. На это время объезд будет осуществляться по улицам Рязанской, Сибирской и Деповской. После ремонта подрядчик восстановит нарушенное благоустройство.