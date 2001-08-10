В Южно-Сахалинске состоится дискуссия «Обновление-2018»

Сахалинское региональное отделение «Единой России» в рамках подготовки к XVIII Съезду Партии организует проведение дискуссии «Обновление-2018». Такие дискуссии пройдут во всех регионах страны. На четырех дискуссионных площадках будут обсуждаться вопросы повышения эффективности работы Партии и ее взаимодействия с людьми и общественными институтами, сообщили ТИА «Острова» в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения Партии «Единая Россия»..

- Результатом дискуссии станет сбор конкретных предложений и рекомендаций региональных отделений, которые планируется закрепить решением XVIII Съезда Партии. Только сообща можно определить пути дальнейшего развития и повышения роли Партии в жизни страны, - отметил Секретарь Сахалинского регионального отделения Партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин.

Обсуждение пройдет одновременно по следующим темам:

- Как Партии стать более современной и эффективной политической организацией, «сообществом лучших людей страны?»;

- «Партия Президента и народного большинства. Как повысить эффективность коммуникаций и представительства интересов граждан, институтов гражданского общества во власти?»;

- «Партия в политике России. Какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции в сегодняшней ситуации?»;

- «Партия реальных дел: в центре внимания проблемы человека и новые решения для развития страны».

В качестве экспертов выступят депутаты областной Думы, представители Общественной палаты Сахалинской области, Молодежного парламента Сахалинской области.

Сахалинское региональное отделение «Единой России» приглашает всех заинтересованных лиц к участию в открытой дискуссии.

Время и место проведения: 9 ноября в 13.00, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 33, актовый зал восточного факультета СахГУ.