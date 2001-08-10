Операцию «Город» провели сахалинские полицейские

В минувшие выходные сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску совместно с УМВД России по Сахалинской области при силовой поддержке Управления Росгвардии проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Город». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В рамках операции сотрудниками различных подразделений полиции были проверены увеселительные заведения и места отдыха. Инспекторы ПДН и участковые уполномоченные полиции посетили неблагополучные семьи и лиц, состоящих под административным надзором. Инспекторы по исполнению административного законодательства проверили торговые точки на предмет нарушения порядка торговли алкогольной продукции. Сотрудниками дорожно-патрульной службы были проведены усиленные рейды по выявлению лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

В ходе мероприятия в заведении, расположенном по улице Ленина, сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетних, которые находились в кафе в ночное время суток без сопровождения родителей. Еще несколько подростков были выявлены стражами порядка в ночном кафе по улице Карла Маркса. Помимо этого выяснилось, что в данном заведении осуществлялась торговля спиртным без лицензии. Изъято более 50 бутылок алкогольной продукции. По данному факту проводится проверка.

Всего, в результате проведенного мероприятия за нарушение общественного порядка, в том числе за распитие спиртного в общественных местах и мелкое хулиганство, к административной ответственности привлечены 17 граждан. По фактам нахождения несовершеннолетних на улице ночью к административной ответственности привлечены 7 родителей. Задержан 1 гражданин, находившийся в розыске по подозрению в совершении кражи.