Более 15 тысяч деревьев высадили сахалинцы в ходе акции «Живи, лес!»
В этом году ко Всероссийскому проекту присоединились 514 сахалинцев и курильчан, большинство из них – школьники. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
В Поронайске и Долинске сажать молодые деревца помогали учителя, в Охе – студенты, а в Корсакове к работе удалось подключить даже дошколят. В качестве инструкторов в акции участвовали сотрудники лесничеств.
С начала осени в островной области было высажено 15,5 тысяч молодых деревьев и кустарников. Больше всего появилось саженцев ели аянской, так как этот вид лучше остальных подходит для искусственного лесовосстановления на Сахалине.
– Дерево хорошо приживается, хвойные леса в целом благоприятно влияют на экологическую обстановку. В населенных же пунктах чаще сажали деревья лиственных пород – березу каменную, рябину, клен. Кроме привычных видов, сотрудники лесничества выбрали для Южно-Сахалинска также саженцы вишни и боярышника, – рассказал министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Владимир Корнев.
В ходе Всероссийской акции «Живи, лес!» сотрудники областного министерства лесного и охотничьего хозяйства и подведомственных учреждений убирали мусор в зеленых зонах, заготавливали семена, рассказывали школьникам о богатстве островной флоры. Но главным результатом мероприятий стали прижившиеся саженцы в лесах, городских парках, скверах, на территориях школ.
В этом году участники акции на Сахалине и Курилах высадили молодые деревья и кустарники на площади 7,7 гектаров. От мусора была избавлена лесная площадь в 5,2 гектаров.
Всероссийская акция «Живи, лес!» проводится по поручению Федерального агентства лесного хозяйства уже седьмой год подряд. Основная ее цель – привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России.
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